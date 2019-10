Film zum Tag der Deutschen Einheit

Am Dienstag, 8. Oktober, in zeitlicher Nähe zum Tag der Deutschen Einheit, präsentiert der Ortsring Bad Kissingen des Deutschen Frauenrings im Universum Kinopalast den Film "In Zeiten des abnehmenden Lichts". Dies ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Eugen Ruge, heißt es in einer Pressemitteilung.

Voller Witz und Wehmut erzählt der Film von einer Gesellschaft, die den drohenden Zusammenbruch einfach nicht wahrhaben will - verdichtet auf den 90. Geburtstag eines Patriarchen am Vorabend des Mauerfalls. Ein vielfach durchmischtes Stimmungsbild der damaligen DDR. Veranstaltungsort ist der Universum Kinopalast in Bad Kissingen, Beginn um 18 Uhr, Treffpunkt im Kino ab 17.30 Uhr. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zum Gespräch im Vorraum des Kinos. red