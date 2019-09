Film und Wanderung über und zum Kordigast

Die Kultur- und Freizeitfreunde zeigen am Donnerstag, 12. September, um 19.30 Uhr im "Angerstübla" einen Film über den Kordigast. Die Eindrücke dieses Filmes können dann am Samstag, 14. September, um 13.30 Uhr bei einer Wanderung zum Kordigast vertieft werden. Treffpunkt ist entweder um 13 Uhr am Friedhof-Parkplatz in Bad Staffelstein oder um 13.30 Uhr am Schloss in Giechkröttendorf. Es werden beim Wirtshaussingen Gedanken von Franz-Joseph Ahles und von Andreas Motschmann zu hören sein. Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht oder anbieten kann, kann sich telefonisch bei Karl-Heinz Müller unter Telefonnummer 09573/6558 (AB) melden. red