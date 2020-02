Film und Vortrag zu Menschen mit Demenz

Der Caritasverband Bad Kissingen veranstaltet am Donnerstag, 27. Februar, einen Vortrag mit Kurzfilm zum Thema Demenz in der Tagespflege St. Christophorus in Elfershausen. Jeweils von 13 bis 14.30 Uhr und von 16.30 bis 18 Uhr startet ein Vortrag zum Erleben von Menschen mit Demenz und ein Kurzfilm zum Umgang mit an Demenz Erkrankten. Während dieser Zeit besteht für Interessierte auch die Möglichkeit, sich in den Räumlichkeiten umzusehen. Schwerpunkte der Ausführungen sind Hauptsymptome, die den Umgang mit Betroffenen erschweren. Es wird zu Fragen Stellung bezogen wie "Wie erfolgt die Diagnosestellung?", "Was ist wichtig für Menschen mit Demenz?", "Wie gehe ich mit Betroffenen um?". Durch den Kurzfilm "Die Frau im Spiegel" erhalten Zuhörer einfühlsame Einblicke in das familiäre Zusammenleben mit einer an Demenz Erkrankten. sek