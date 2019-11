Film und Vortrag bei der Volkshochschule in Ebern

Die Volkshochschule in Ebern lädt zu einem Filmabend und einem Vortrag ein.

Den Film "Ein Mann namens Ove" zeigt die VHS Ebern am Freitag, 22. November, 19.30 Uhr, im Gebäude der VHS. Der 59-jährige Rentner Ove ist ein streitsüchtiger Griesgram, der nach dem Tod seiner Frau mit seinem Leben nichts mehr anzufangen weiß, außer seine Nachbarn zu terrorisieren. Also beschließt er, seinem unnützen Dasein ein Ende zu setzen. Doch da hat der Rentner die Rechnung ohne seine Nachbarn gemacht. "Schwanger - alles klar?" lautet der Titel eines Vortrags an gleicher Stelle. Die Referentinnen Karin Martini und Irene Wenzel-Hinterstößer sprechen die wichtigsten Themen rund um die Schwangerschaft an. Der Vortrag in Zusammenarbeit mit der Schwangerenberatungsstelle am Gesundheitsamt in Haßfurt findet am Donnerstag, 21. November, 18 Uhr, statt. Anmeldung für Film und Vortrag ist unter www.vhs-hassberge.de oder Ruf 09531/6463 möglich. red