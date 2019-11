Film und Gymnastik

Die drei "Cantorianer"-Mönche Benno, Tassilo und Arbo müssen ihre Brandenburger Abtei verlassen, weil es ihr an Nachwuchs und Geld mangelt. Sie machen sich auf die lange Reise in die Toskana zum letzten noch verbliebenen "Cantorianer"-Kloster. Doch der Weg ist mit irdischen Verlockungen gepflastert... Am Mittwoch, 27. November, zeigt das Mehrgenerationenhaus den Film von 2001, der viermal den Bayerischer Filmpreis 2002 und einmal den Deutschen Filmpreis 2002 erhalten hat, in der Seniorenfilmveranstaltung. Kaffee und Kuchen gibt es ab 14.30 Uhr, der Film wird gegen 14.45 Uhr gestartet.

Alle anderen "Mach-mit"-Senioren treffen sich wie üblich am Montag, 25. November, um 10 und 11 Uhr zur Gymnastik, am Donnerstag, 28. November, zur Übungsstunde des Veeh-Harfen-Ensembles und am Freitag, 29. November, zum Singen mit Mila, jeweils um 14.30 Uhr. sek