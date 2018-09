Film und Frühstück im Zeiler Kino

Das Kino und die VHS Zeil präsentieren wieder die Filmreihen "Film & Frühstück" sowie den Filmkunstmontag. Los geht es am Sonntag, 23. September, ab 9.30 Uhr mit einem Schweizer Frühstück und um 10.30 Uhr mit dem Film "Die Göttliche Ordnung". Arbeit und Ekstase: Dahinter verbergen sich am Montag, 24. September, ab 19.30 Uhr zehn arbeitsintensive Filme in 90 Minuten - denn Arbeit ist das halbe Leben. Kurzfilme bringen es auf den Punkt: Wenn die Abläufe des Workflows perfekt sind, werden Zwischenfälle zum Systemtest. Anmeldungen beziehungsweise Reservierungen im Kino zur besseren Planung sind erwünscht und telefonisch unter Rufnummer 09524/1601 möglich. Nähere Information zum Programm sind auf www.foto-kino-schneyer.de/capitol/programm.php zu finden. red