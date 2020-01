Film über Nahtod-Erfahrung

Kurseelsorger Rainer Ziegler hat für Montag, 3. Februar, im kleinen Kursaal in der Wandelhalle den Film "Den Himmel gibt's echt" (USA 2014, 99 Min.) ausgesucht. Der Film befasst sich mit dem Thema "Nahtod-Erfahrung" aus der Sicht eines vierjährigen Jungen. Colton Burpo wird in die Notaufnahme eingeliefert und überlebt nach einem kurzen Herzstillstand nur knapp. Er ist der gleiche Junge wie zuvor, nur scheint er nun Dinge zu wissen, die er eigentlich nicht wissen könnte. Eine Diskussion schließt sich dem Film an. Beginn ist um 15 Uhr. sek