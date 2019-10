Film über die Walddörfer der Rhön

Der Rhönklub-Zweigverein Walddörfer lädt am kommenden Sonntag, 27. Oktober, zum gemütlichen Beisammensein in die Pfarrscheune Sandberg bei Kaffee und Kuchen ein. Es werden der Film von Josef Holzheimer und die daraus entstandene BR-Produktion "Die Walddörfer der Rhön" gezeigt. Beginn ist um 14 Uhr. Der Sandberger Josef Holzheimer wanderte als junger Mann nach Amerika aus. Er brachte es vom Tellerwäscher zum Hotelier. Bei einem Heimatbesuch 1949 hatte er seine Filmkamera dabei. Dabei entstand sein beeindruckender Farbfilm über das dörfliche Leben in Sandberg. Auf Initiative seiner Großnichte Theresia Stindl kamen diese Aufnahmen zum Bayerischen Rundfunk. Diese Aufnahmen gaben den Impuls für den Film "Die Walddörfer der Rhön". Dieser Film wurde im Jahr 2004 in der Serie "Bilder einer Landschaft" ausgestrahlt.

Infos: H. Holzheimer, Tel.: 09701/1092. sek