Flimmerkiste heißt es am Dienstag, 17. September, um 19.30 Uhr im Biosphärenzentrum "Haus der Langen Rhön". Gezeigt wird ein Film über die Folgen des Klimawandels und mögliche Gegenmaßnahmen. Der Dokumentarfilm ist eine fesselnde Darstellung der dramatischen Veränderungen, die in aller Welt aufgrund des Klimawandels eintreten, sowie der Maßnahmen, die jeder Einzelne ergreifen kann, um einen Zusammenbruch des Lebens auf der Erde zu verhindern. Neben dem Schauspieler und Umweltaktivisten Leonardo DiCaprio ergreifen auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und Ex-Außenminister John Kerry die Gelegenheit, um über den Zustand der Umwelt zu berichten. Dieser Film ist ein Appell an alle Menschen, an einen Wandel zu glauben und daran aktiv mitzuwirken. sek