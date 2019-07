Die Sudetendeutsche Landsmannschaft lädt zur Monatsversammlung am heutigen Mittwoch um 15 Uhr ins Hotel "Drei Kronen" ein. Nach einem Bericht des Bayerischen Fernsehens über den Sudetendeutschen Tag in Regensburg wird ein Film über das westböhmische Bäderdreieck betrachtet. Darunter versteht man die drei Kurorte Karlsbad, Franzensbad und Marienbad. Das Kurwesen in Böhmen blickt auf eine lange Tradition zurück. Auch Gäste sind willkommen. mg