Film über Bamberger Selbsterntegarten

Im dialog wird am Mittwoch, 6. Februar, ab 19 Uhr ein Film über den Bamberger Selbsterntegarten gezeigt. Der Titel lautet "Ernten, was man sät". Frisches Gemüse, Kräuter und Obst aus eigenem Anbau - seit dem Frühjahr 2016 gibt es in Bamberg einen Selbsterntegarten. Regisseur Christian Beyer fängt mit faszinierenden Bildern den Wachstumszyklus von der Saat bis zur Ernte ein und lässt einige der über 50 Gärtner mit ihren Erfahrungen zu Wort kommen. Nach dem Film geben Gärtner des Selbsterntegartens einen persönlichen Erfahrungsbericht. Es besteht die Möglichkeit der anschließenden Diskussion. Der Eintritt ist frei. red