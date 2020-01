Wie schon im vergangenen Jahr zeigt das Capitol-Kino Zeil auch im neuen Jahr Filme in Originalsprache. Los geht es am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr mit einem Film in russischer Sprache, der ins Deutsche übersetzt "Der ideale Mann" heißen müsste. Der deutsche Filmverleiher bringt den Film merkwürdigerweise unter dem englischen Titel "(Not) Perfect Man" auf den deutschen Markt. Weitere Titel, auch in anderen Sprachen, sollen folgen, kündigt das Zeiler Kino schon einmal an. red