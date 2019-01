Einladung ergeht zum VHS-Filmabend in Ebern am Freitag, 2. Februar, in der VHS Ebern in der Georg-Nadler-Straße 1. Gezeigt wird um 19.30 Uhr der Film "Die fabelhafte Welt der Amélie". Die Zusachauer können dabei in eine magische Welt eintauchen. Amélie hat ihre eigene, fabelhafte Welt. Sie liebt die kleinen Dinge, die leisen Töne und die zarten Gesten. Sie hat ein Auge für Details, die jedem anderen entgehen, und einen Blick für magische Momente, die flüchtiger sind als ein Wimpernschlag. Die Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die VHS Ebern unter der Telefonnummer 09531/6463 oder www.vhs-hassberge.de entgegen. red