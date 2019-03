Film "Abenteuer Heimatland", Teil 2

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft lädt zur Jahresversammlung am Samstag, 9. März, um 15 Uhr in die Gastwirtschaft "Drei Kronen" (Lichtenfelser Straße 24) in Burgkunstadt ein. Dazu sind alle Landsleute und Freude der Sudetendeutschen mit Angehörigen eingeladen. Anschließend wird der zweite Teil des Films "Abenteuer Heimatland" gezeigt. Der Sudetendeutsche Tag findet heuer am Pfingstsonntag, 9. Juni, in Regensburg statt. mb