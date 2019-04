Filigranes Arbeiten statt Hauruck

Seit vielen Jahrhunderten zieht es Wanderer hinauf zum Staffelberg. Per pedes machen sie sich auf den Weg und wandeln dabei, vielen unbewusst, auf historischen Spuren. Hier auf dem Staffelberg wohnten einst Kelten in einer mächtigen Siedlung, vor rund 2000 Jahren verschwanden sie wieder von der Bildfläche. Der vermutlich bedeutendste Eingang zu dieser keltischen Stadt in Form eines sogenannten "Zangentors" soll originalgetreu am ursprünglichen Standort rekonstruiert werden.

Auch Schädelreste gefunden

Vor ziemlich genau einem Jahr haben die Grabungsarbeiten hierzu begonnen. Landrat Christian Meißner machte sich jetzt ein Bild zum Fortschritt im Gespräch mit Grabungsleiter Markus Schussmann. Gewandnadeln, Messer, Keramikscherben und sogar Reste menschlicher Schädel - allerhand Funde traten seit April 2018 dort zutage, wo sich einst das rund sieben Meter breite westliche Eingangstor von "Menosgada" befand. Man entschloss sich, dieses keltische Erbe für die Öffentlichkeit künftig erlebbar zu machen. Das Projekt wird durch Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent seitens des EU-Leader-Programmes für den ländlichen Raum und der Oberfrankenstiftung gefördert. Ein Fünftel der veranschlagten Kosten von 380 000 Euro steuert der Landkreis bei.

"An der verbliebenen Holzkohle ist das gitterartige Fachwerk der einstigen Anlage zu erkennen." Interessiert lauschte Landrat Meißner den Ausführungen von Markus Schussmann, nachdem die Grabungsarbeiten nun wieder aufgenommen wurden. Geschützt wurde die keltische Siedlung einst von einer meterhohen Mauer, von denen noch erhaltene Überreste zeugen. "Bei der Errichtung des Mauerwerks gab es über den damaligen Zeitraum von 70 bis 80 Jahren vier verschiedene Bauphasen." Schon erstaunlich, was der Experte aus Steinen und Erdschichten "lesen" kann, denkt sich da der gemeine Laie.

So ist auch interessant, dass der Standort von Holzpfosten nicht nur aus verfaulten Überresten erkennbar wird. Ein Indiz, das nur der Insider "sieht", bildet die die Absenkung des umgebenden Materials. "Hier stand der mittlere Pfosten" - mit Erklärungen wie dieser vermittelt Schussmann ein mittlerweile "Bild" der früheren rund 7,10 Meter breiten und acht Meter langen Toranlage. Mit welcher Akribie Markus Schussmann und sein Ausgrabungsteam vorgehen, wird auf dem gesamten Areal immer wieder deutlich. So werden die Standorte von Eisennägel-Funden markiert und, dokumentiert.

Staffelberg ein Bodendenkmal

Die Zeit ist seit der Kelten-Ära auf dem Staffelberg nicht stehen geblieben. Vor dem Hintergrund, dass in der Neuzeit an dieser Stelle einst ein Steinbruch angelegt worden war, meinte Schussmann beispielsweise: "Der im 19. Jahrhundert hierfür geschaffene Hohlweg ist in seinem Höhenniveau deutlich unter dem keltischen Weg angesiedelt." Dies gilt es bei den aufwendigen Vorarbeiten zur Rekonstruktion zu berücksichtigen. Mit den strengen Auflagen, die das Landesamt für Denkmalschutz vorgibt - schließlich gilt der gesamte Staffelberg als "Bodendenkmal" -, ist der erfahrene Archäologe freilich auch vertraut.

"Hier liegen verschiedene Wege aus unterschiedlichen Zeitepochen quasi aufeinander", nennt Schussmann einen der Gründe, warum behutsames Vorgehen unabdingbar sei. Durch eine sturmbedingte Wetterphase im März sei man zudem in Verzug geraten.

Nachdem ursprünglich angedacht war, die Ausgrabungsarbeiten Ende Mai abzuschließen, machte Schussmann deutlich, dass man sich von dieser Zielsetzung nun verabschieden müsse. "Wir werden wohl noch den ganzen Juni brauchen."

Das musste auch der Landrat einsehen. Gut Ding will Weile haben, zumal er Wert darauf legt, das Zangentor auf Grundlage der Funde und erworbenen Kenntnisse wieder aufzubauen. "Wir wollen hier kein Disneyland", betonte er einmal mehr. Das sei, so Meißner, sicher auch im Sinne der Bevölkerung, die das Ganze mit Spannung und Interesse verfolge. "Es gilt nun, die gewonnene Detailfülle zu verwerten, die Erkenntnisse einfließen zu lassen, um zusammen mit dem Gremium und auch mit der Bevölkerung Ideen zur Umsetzung der Zangentor-Rekonstruktion zu diskutieren", meinte er weiter.

Die Wiedererrichtung des westlichen Zangentors am Eingang zu Menosgada dürfte ein touristischer Hingucker werden. Aber schon dem vorangeschalteten archäologischen Puzzlespiel wohnt eine große Faszination inne. Jedes Steinchen erzählt auf seine Weise von den keltischen Vorfahren.