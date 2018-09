Haßfurt vor 13 Stunden

Filialleiterin erwischt 72-jährige Ladendiebin

Eine 72-jährige Ladendiebin wurde am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Wasserwerk erwischt. Die Kundin fiel der Filialleiterin auf, als sie Kleidungsstücke aus ein...