Haßfurt vor 11 Stunden

bibliothek

Figurentheater spielt "So weit oben"

Am Freitag, 18. Oktober, gastiert um 15 Uhr das Figurentheater "Pantaleon" im Bibliotheks- und Informationszentrum (Biz) in Haßfurt am Marktplatz. Gespielt wird das Stück "So weit oben". Da steht das ...