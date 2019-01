Figurentheater für Kinder

Das Figurentheater "Bilderbuchtheater" aus Burgpreppach spielt am Samstag, 2. Februar, in Forchheim das Stück "Mascha und der Bär". Beginn in der Jahn-Kulturhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10, ist um 16 Uhr. Karten gibt es nur an der Tageskasse (ab 30 Minuten vor Beginn), Eintritt acht Euro, ermäßigt sieben Euro. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert circa 50 Minuten. In einer liebevollen Inszenierung nach einem alten russischen

Volksmärchen bringt das "Bilderbuchtheater" den lustigen Alltag von Mascha und ihrem Freund, dem Bär, auf die Bühne. red