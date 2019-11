Figuren mit fluoreszierenden Lichtern und bunte Kreise in der Nacht

17 Mädchen und Jungen der Hausaufgaben- oder Hortgruppe des evangelischen Kindergartens Beiersdorf widmen sich seit zehn Wochen voller Begeisterung und Leidenschaft dem Poi-Spiel. Es dürfte in Coburg noch nicht sehr bekannt sein. Dieses Spiel stammt nach Informationen von Sandy Pfütsch und Andrea Eisenwiener, beide Feuershowgruppe "Lebensfeuer", und der stellvertretenden Kindergartenleiterin Melanie Schmidt von den Maori aus Neuseeland ab. Die Maori wirbeln auf spielerisch-tanzende Art Feuerkugeln, an langen Seilen befestigt, zu Musik durch die Luft. Dabei entstehen in der Dunkelheit wunderschöne Feuerringe und Lichtfiguren.

Poi heißt in der Sprache der Maori Ball. Das traditionelle Spiel ist einem Internet-Eintrag zufolge circa 1000 Jahre alt.

Als der Kindergarten am Montag seinen St.-Martinsumzug feierte, wurde am Ende der Feierlichkeiten dieses leuchtende Spektakel von den Grundschulkindern gekonnt aufgeführt. Natürlich machten die Beiersdorfer Kinder das nicht mit Feuerkugeln, sondern mit entsprechenden, bunt leuchtende LED-Pois.

Um auch wirklich eine gute Show bieten zu können, hatten die Poi-Kids jedes Mal eineinhalb Stunden die verschiedenen Figuren und Schwingungen trainiert. Angeleitet wurden sie dabei von der Erzieherin Melanie Schmidt. Am vergangenen Freitag war Generalprobe.

Da es abends bereits zeitig dunkel wird, konnten die Kinder am Martinstag auf dem Platz hinter der Alten Schule Beiersdorf zu fetziger Musik ihre Tanzfiguren schwingen. Sie kreisten und schwangen ihre Arme und zeigten die Figuren Einerwelle, Zweierwelle und Butterfly. Die Zuschauer waren begeistert, denn so etwas dürften sie noch nicht oft gesehen haben. Und als ganz besonderes Schmankerl kam dann doch noch etwas Feuer zum Einsatz. Drei Feuertöpfe dienten als Abgrenzung für die Wiesenbühne.

Für alle, die sich von dieser tänzerisch-leuchtenden Einlage haben begeistern lassen, hat Sandy Pfütsch bereits jetzt eine gute Nachricht parat. Im neuen Jahr soll es Ende April 2020 einen VHS-Kurs zum Feuer-Poi-Tanzen geben, den Interessierte dann ganz umkompliziert belegen können. em