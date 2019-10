Fight-Night zum sechsten Mal in Lichtenfels

Einen Tag nach Allerheiligen, am Samstagabend, fliegen in Lichtenfels die Fäuste. Die Lichtenfelser Fight-Night findet ab 19 Uhr zum sechsten Mal in der Stadthalle statt. Bei dieser internationalen Kampfsportveranstaltung werden Kämpfe im Boxen, Kickboxen (K-1) und Mixed Martial Arts (MMA) durchgeführt. Die Athleten kommen aus Deutschland, England, Finnland, Holland und Frankreich. Die Zuschauer bekommen im Wechsel die verschiedenen Sportarten kredenzt. Dabei steigen nicht nur Männer in den Ring. So kommt es im MMA auch zum Duell einer finnischen Weltmeisterin mit einer Deutschen. Bei den Kämpfen der drei Lichtenfelser Lokalmatadoren wird die Stimmung sicher steigen. Alex Knaus aus Lichtenfels kämpft um die deutsche Meisterschaft im Kickboxen. Der Lichtenfelser Thomas Hümmer bestreitet im Superschwergewicht einen Profi-Kickbox-Kampf gegen den Deutsch-Türken Hassan Kurmaz. Und Janek Walch boxt um die internationale deutsche Meisterschaft im Mittelgewicht gegen den Engländer Jake Osgood. Tickets sind sowohl an der Abendkasse als auch im Netztüber www. lichtenfelser-fight-night.de erhältlich.Der Einlass beginnt ab 17.30 Uhr. Foto: Archiv