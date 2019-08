Fiesta und Polo landen in den Schutzplanken

Wesentlich schlimmer hätte ein Unfall ausgehen können, der sich am Samstag gegen 10.30 Uhr auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl zwischen den Anschlussstellen Bamberg-Süd und -Ost ereignete. Die Fahrerin eines Ford Fiesta fuhr auf dem linken Fahrstreifen, als unmittelbar vor ihr der Fahrer eines rechts fahrenden VW Polo nach links zog und den Fiesta touchierte, so dass dieser in die Mittelschutzplanke krachte. Anschließend schleuderte der Polo in die Außenschutzplanke. Zur Klärung des Hergangs bittet die VPI um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510.