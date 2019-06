Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 10.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Untersteinach und Guttenberg. Eine 57-Jährige geriet mit ihrem Ford Fiesta nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Beim Gegenlenken geriet ihr Fahrzeug vollends außer Kontrolle und überschlug sich. Anschließend blieb der Wagen auf dem Dach liegen. Die Frau hatte Glück und wurde mit nur leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Am Fiesta entstand Totalschaden von etwa 4000 Euro. pol