Field Target in neuem Zuhause

Nachdem das Gasthaus "Zur Post" in Ebern seine Pforten zum Jahresende geschlossen hat, das über Jahre das Vereinslokal des Eberner Field-Target-Shooting-Clubs gewesen war, hat der Verein mit dem Schützenhaus in Junkersdorf ein neues Zuhause gefunden. Am Sonntag, 2. Februar, 14 Uhr, halten die "Field-Targets" im Schützenhaus die Jahresversammlung ab. Neben den Berichten des Schützenmeisters, Kassiers, der Kassenprüfer und Sportleiters stehen die Ehrungen der Clubmeister im Mittelpunkt. di