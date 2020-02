Fiedler und Hartmann Ehrenmitglieder

Zwei neue Ehrenmitglieder hat der Pfeifenclub Marktzeuln in seinen Reihen. Bei der Hauptversammlung im Vereinslokal "Zum alten Bappela" standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder und die Neuwahlen im Vordergrund.

In seinem Rückblick berichtete Konrad Laux über das vergangene Vereinsjahr. Einen detaillierten Bericht über die Finanzen des Pfeifenclubs lieferte der kommissarische Schatzmeister Robert Kolb. Der Verein ist finanziell gesund und kann eine gute Bilanz aufweisen, was Kassenprüfer Bernd Kohles bestätigte.

Im März veranstalteten die Mitglieder ihr Königs- und Freundschaftsrauchen, bei dem auch die Vereine aus Michelau und Ebing anwesend waren. Hier wurde Robert Kolb Vereinskönig 2019. Ihm zur Seite stehen als Erster Ritter Ingo Slezak und als Zweiter Ritter Konrad Laux, der gleichzeitig auch "Aschekönig" wurde.

Alle Teilnehmer erhielten Sachpreise. Vorsitzender Anton Fischer bedankte sich besonders bei Hildegund und Rosel, die fleißig gesammelt hatten, und bei der Marktzeulner Geschäftswelt für die gespendeten Sachpreise.

Oberfränkischer Meistertitel

Bei der oberfränkischen Meisterschaft 2019 in Michelau siegte Ingo Slezak bei den Herren. Beim Königs- und Freundschaftsrauchen in Ebing waren Anton Fischer und Hildegund Fischer die Erfolgreichsten. Sie nahmen auch am Schützenumzug in Marktzeuln teil. Im Juli feierte man das Sommerfest, im Dezember das Weihnachtsfest.

Die Neuwahlen verliefen reibungslos. Dabei wurden fast alle Funktionäre in ihren Ämtern bestätigt: Der Vorstand besteht aus Vorsitzendem Anton Fischer und der Zweiten Vorsitzenden Petra Kolb, Schatzmeister und Schriftführer wurde Robert Kolb, zum Zweiten Schriftführer wurde Bernd Kohles gewählt, der gleichzeitig auch als Kassenprüfer fungiert.

Die Ehrungen von vier Mitgliedern für ihre langjährige und verdienstreiche Vereinszugehörigkeit nahmen Anton Fischer und Petra Kolb vor. Dabei wurden Benno Fiedler und Jürgen Hartmann zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Stefan Fiedler und Susi Herold mit einer Urkunde ausgezeichnet.

Vorsitzender Fischer gab noch die wichtigsten Termine bekannt: Am 28. März findet das Königsrauchen und am 19. September die oberfränkische Meisterschaft in Prex statt. kag