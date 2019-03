Fiedler bleibt ungeschlagen

Beim ersten bayerischen Verbandsbereichsranglistenturnier Nordost in Burglengenfeld blieb Oskar Fiedler vom TTC Unterzettlitz ungeschlagen. Das Nachwuchstalent aus dem Bad Staffelsteiner Ortsteil hat damit die Fahrkarte für das nächsthöhere Ranglistenturnier am 31. März gelöst. Die Startberechtigung hierfür hat auch noch Sophie Barnickel vom TTC Geutenreuth bei den A-Schülerinnen geschafft.

Bei den 14 B-Schülern gewann Fiedler fünf seiner sechs Vorrundenspiele ohne Satzverlust ab. Gegen Malte Rill vom TTC Hof gewann er erst im Entscheidungssatz. In der Hauptrunde der besten Acht kam das 3:2 gegen Rill mit in die Wertung, da er aber in allen weiteren Paarungen stets mit 3:0 aufgetrumpft hatte, stand am Schluss das souveräne Satzverhältnis von 21:2 zu Buche.

Vom TTC Burgkunstadt war noch Niklas Zeuss mit von der Partie. Er belegte in seiner Siebener-Gruppe mit drei Siegen den vierten Platz und schaffte noch den Sprung in die Endrunde. Hier kam er zu zwei Erfolgen und belegte im Gesamtklassement Rang 6. hf