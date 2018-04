"Fides" bestätigt Annerose Ackermann

Seit nunmehr 22 Jahren setzt sich der Verein "Fides" für die Verbesserung der Lebensbedingungen von psychisch kranken Mitmenschen im Versorgungsgebiet des Klinikums am Michaelsberg Bamberg ein. Die Zielsetzung der Mitglieder beruht auf der Überzeugung, dass es bei psychisch kranken Menschen besonders wichtig ist, die Beziehung zum sozialen Umfeld nicht zu verlieren. Kontakte sollen deshalb erhalten oder wiederhergestellt und eine möglichst aktive Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft gefördert werden.

In der 22. ordentlichen Mitgliederversammlung berichtete die Vorsitzende Annerose Ackermann über die Aktivitäten und Veranstaltungen des vergangenen Jahres, die dieser Zielsetzung des Vereins dienten, wie beispielsweise die schon traditionellen Rommee-Turniere und der Advents- und Weihnachtsbasar am Jahresende. Stadträtin Annerose Ackermann wurde bei der Neuwahl des Vorstands einstimmig in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende blieben Philomena Seidenstricker und Annette Bischoff, Gisela Maul wurde als Schatzmeisterin und Heike Klingler als Schriftführerin in ihren Ämtern bestätigt.

Als neues Projekt strebt "Fides" trotz gewisser Widerstände die Einrichtung einer Ambulanz zur Drogentherapie in Kooperation mit der Sozialstiftung in Bamberg an. Die dabei entstehende finanzielle Belastung für den Verein könne aber nur mit tatkräftiger Unterstützung durch die Öffentlichkeit wie Benefizveranstaltungen und Spenden gemeistert werden.

Kontakt: Annerose Ackermann, ackermann-bamberg@gmx.de. red