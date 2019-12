Fidelia startet mit Kartenvorverkauf

Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen des Faschingsvereins Fidelia Reiterswiesen am Samstag, 1. Februar, und Samstag, 8. Februar, findet am Dienstag, 10. Dezember, ab 19 Uhr statt. Wer Karten für die Sitzung am 1. Februar reservieren möchte, ruft die Telefonnummer 0171/741 97 74 an, für den 8. Februar können Interessierte Kartenwünsche unter der Nummer 0151/432 426 97 mitteilen. sek