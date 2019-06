Fichten für die Meisterschaft der Waldarbeiter

Am nächsten Wochenende finden in Schwarzenbach a. Wald die ersten oberfränkischen Waldarbeitermeisterschaften statt. Das notwendige Fichtenstammholz für die verschiedenen Disziplinen des Wettbewerbs hat Revierleiterin Daphne Weihrich vom Forstrevier Wolfersgrün der Bayerischen Staatsforsten mit ihren Waldarbeitern vorbereitet. Die Bayerischen Staatsforsten haben das Holz gespendet.

Die Waldarbeiter sind ein zentrales Element für einen naturnah wirtschaftenden Forstbetrieb. Ihre abwechslungsreiche Tätigkeit erfordert viele Fähigkeiten. Insbesondere die präzise Arbeit bei der Fällung von Bäumen und dem Umgang mit der Motorsäge kann beim bevorstehenden Wettbewerb von den Zuschauern bewundert werden.

Der Forstbetrieb Nordhalben der Bayerischen Staatsforsten unterstützt die ersten oberfränkischen Waldarbeitermeisterschaften in Schwarzenbach a. Wald mit der Spende der Baumstämme für die Wettbewerbe. "Wir wissen, wie anspruchsvoll und abwechslungsreich die Arbeit unserer Waldarbeiter ist. Über 70 Waldarbeiter in den Frankenwald-Forstbetrieben Nordhalben und Rothenkirchen leisten täglich hervorragende Arbeit für den naturnahen, artenreichen und für die Zukunft klimatoleranten Staatswald", so Forstbetriebsleiter Fritz Maier.

Die Waldarbeiter Berthold Kremer, Alfred Klinger, Thomas Gremer (alle Wolfersgrün) und Roland Truch (Nordhalben) haben die Stämme für die Waldarbeitermeisterschaft professionell gefällt, entastet und für die Wettbewerbe vorbereitet. Andreas Wunder aus Nordhalben hat mit seinem Forstspezialschlepper die Stämme an die Forststraße gerückt, von wo sie zum Festgelände transportiert wurden.

"Gerne unterstützen wir die Veranstalter mit 42 Fichtenstämmen. Wir wollen damit auch auf diesen interessanten Ausbildungsberuf hinweisen, für den wir jedes Jahr drei Auszubildende einstellen", betonte Fritz Maier.

Auf dem Gelände in Schwarzenbach a. Wald werden auch Auszubildende der Bayerischen Staatsforsten an einem Stand über ihre Ausbildung informieren, ihre handwerklichen Fähigkeiten zeigen und Fragen von interessierten Schülern oder Eltern beantworten. Maier: "Der Wald braucht gut ausgebildete Waldarbeiter, die zusammen mit den Förstern und Forstunternehmern die vielfältigen Funktionen des Waldes mit perfektem Handwerk sichern. Die Waldarbeitermeisterschaften sind ein spannendes Event und lassen den Blick in einen interessanten, vielfältigen Beruf zu."