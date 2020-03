Fiat rutscht in den Straßengraben

Leichte Verletzungen zog sich am Mittwoch um 6.30 Uhr ein 37-Jähriger bei einem Glätteunfall mit seinem Fiat in Coburg zu. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, kam der Ebersdorfer, als er von Oberfüllbach in Richtung Lützelbuch unterwegs war, bei Straßenglätte ins Bankett und rutschte von der Fahrbahn. Dabei überschlug sich das Auto. Der Mann wurde vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Am Fiat entstand ein Sachschaden von 5000 Euro. Ein Abschleppdienst zog das Fahrzeug zurück auf die Straße und transportierte es ab.

Die Coburger Polizei ermittelt gegen den Mann wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. red