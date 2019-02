Fiat-Fahrer erfasst Fußgänger

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Unfall, der sich am Mittwoch um 19 Uhr am Ziegelbrunn ereignete. Ein 21-Jähriger fuhr dort in Richtung Bowlingbahn. Da ein 62-jähriger Mann auf Höhe der Hausnummer 37 die Straße überquerte, scherte der Fiat-Fahrer etwas nach links aus, um den Fußgänger zu umfahren. Aus bislang unbekannten Gründen wechselte der 62-Jährige urplötzlich die Richtung und rannte zurück. Der Fiat-Fahrer ging auf die Bremse, schaffte es jedoch nicht rechtzeitig, voll abzubremsen und erwischte den 62-Jährigen mit der linken Fahrzeugfront. Der Fußgänger wurde durch den Aufprall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug wurde der vordere linke Scheinwerfer beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 250 Euro.