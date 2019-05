Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat Montagfrüh zwischen 8.45 und 9.15 Uhr in Gößweinstein einen schwarzen Fiat beschädigt. Dieser war auf dem Parkplatz einer Praxis "Am Bärenstein" abgestellt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Polizei Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.