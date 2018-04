Fiat 500 beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 18 Uhr bis 6.45 Uhr, beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter einen weißen Fiat 500, der zu dieser Zeit auf einem Parkplatz im Weidenweg abgestellt war. An dem Fiat aus dem Zulassungsbereich Bayreuth entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen. pol