Fiat 500 angefahren: 5000 Euro Schaden

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Montag zwischen 14.30 und 20.25 Uhr einen am Bahnhof geparkten roten Fiat 500. An dem Kleinwagen wurde das linke Heck stark beschädigt, so dass ein Schaden von etwa 5000 Euro entstand. Anhand der Spurenlage dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Lkw gehandelt haben. Zeugen der Verkehrsunfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.