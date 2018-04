Fiaker fällt von Kutsche

Ein Unfall mit einer Kutsche hat sich am Dienstagabend im Kraftshofer Forst ereignet. Ein 58-jähriger Nürnberger fuhr mit seiner Pferdekutsche auf einem Waldweg. Etwa auf Höhe von Loch 17 des dortigen Golfplatzes kam der Pferdekutscher aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts und das Pferd geriet in einen Wassergraben. Hierdurch kippte die Kutsche um und der Mann fiel herunter. Mit Verdacht auf einen Oberschenkelbruch wurde er ins Krankenhaus Martha Maria nach Nürnberg gebracht. Das Pferd scheute aufgrund des Missglückes und lief samt Kutsche weg. In Buchenbühl konnte das Gespann eingefangen und an eine Berechtigte übergeben werden. Den Unfallhergang selbst hatten Jogger beobachtet, die hinter der Kutsche liefen, und den Rettungsdienst verständigten. pol