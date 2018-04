FGS stimmt für das Sportheim

Bürgermeister Jürgen Karle machte sich in der Jahreshauptversammlung der Faschings-Gemeinschaft Schwärzelbach (FGS) dafür stark, dass das Geld zur Dorferneuerung für die Sanierung des Sportheims verwendet werden sollen. Die Zustimmung der übrigen Schwärzelbacher wolle er sich auf einer Anlieger-Versammlung am 16. Mai holen, sagte er. Beginn ist dann um 19.30 Uhr im Sportheim.

Vorgespräche über die Verwendung des Betrages seien mit dem Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) erfolgreich gelaufen. Als Ergebnis schwebt Karle ein Sanierungsprojekt wie das Waizenbacher Gemeinschaftshaus vor. Bei dieser Gelegenheit holte Karle sich jetzt die Rückendeckung des Vereins FGS. Damit eine erfolgreiche Sanierung im Rahmen der Dorferneuerung gelinge, brauche er auch noch das Okay der beiden anderen Vereine, nämlich des Feuerwehr-Vereins und des Sportvereins FC Alemannia.



Neuwahlen

Bei den Neuwahlen wurde der FGS-Vorstand im Wesentlichen bestätigt. Weiterhin ist Tobias Rojek erster Vorsitzender, dessen Stellvertreterin bleibt Yvonne Jürgen. Die Kasse führen weiterhin Elke Schneider und Veronika Sell. Der bisherige Schriftführer, Christof Krahwinkler, kandidierte nicht mehr. Jetzt führen Elena Kippes und Clarissa Schneider (neu) das Protokoll. In den Beisitz wurden neu gewählt: Katharina Hoos, Annika Martin und Jannik Vogler. Weiterhin Beisitzer sind Bianca Gerlach, Wolfgang Fuß, Bernhard Breitenbach und André Kippes. Erich Heim und Wolfgang Brust prüfen die Kasse.



Termine

Es ist kein Geheimnis, dass auch heuer wieder die Karnevals-Session mit einem Ordensabend am 11. November eröffnet wird. Beteiligen wollen sich die organisierten Narren an der Schwärzelbacher Kirmes, die auf den 22. September datiert sei, so Vorsitzender Rojek. Den Faschingszug werde es am 24. Februar 2019 geben.

Zufrieden blickte Rojek auf die vergangenen Veranstaltungen und Prunksitzungen zurück. Über die Erfolge der Tanzgruppen, Garden und des Tanzmariechens Emily Blahusch berichteten Elena Kippes, Heike Kohlhepp und Yvonne Jürgen.

Zu Ehrenmitgliedern wurden Bernd Heim und Kurt Schneider ernannt. Wegen ihrer Nähdienste wurde Hildegunde Krahwinkler, Yvonne Jürgen und Elena Kippes gedankt, und Michael Schühler wegen seiner kreativen Bühnenmalerei. Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Katharina Hoos, Jenny Pfrang und Yvonne Jürgen.