Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Feuerwehr Kümmersreuth findet am Sonntag, 7. Juli, ein Festumzug statt. Die Feuerwehr Kleukheim nimmt daran teil und trifft sich an diesem Tag um 12 Uhr an der Bushaltestelle in Kleukheim in Ausgehuniform (Kurzarmhemd bei gutem Wetter, Langarmhemd mit Krawatte und Sakko bei schlechtem Wetter). red