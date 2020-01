FFW ehrt Mitglieder

Die zahlreichen Aktivitäten im Feuerwehrverein sowie im Kreis der Aktiven spiegelten sich im Rahmen der Versammlung wider. Besonders willkommen hieß Vorsitzender Ralf Klemens Ortsprecherin Astrid Balzar, Ehrenkommandanten Stephan Cichy sowie Ehrenvorsitzenden Georg Pornschlegel. "Zur Zeit zählt der Verein 79 Mitglieder", so Klemens. Erster Kommandant Andreas Pratsch berichtete von einer Leistungsprüfung, Sicherheitswachen, Einsätzen und Übungen im Kreis der 29 Aktiven. Für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurde Karl-Heinz Geldner geehrt. Per Handschlag wurde Otto Wilhelm Polak vom Kommandanten in die Wehr aufgenommen. Franz Böhmer