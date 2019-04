FFW-Anwärter erwerben Basiswissen

Insgesamt 27 Aktive der Feuerwehren Birkenreuth, Ebermannstadt, Gößweinstein, Hagenbach, Hetzelsdorf, Leutzdorf, Lützelsdorf, Wannbach, Wiesenthau und Zaunsbach haben die modulare Truppmannausbildung erfolgreich abgeschlossen. Sie investierten 120 Unterrichtseinheiten, verteilt auf 20 Termine, wobei auch einige Samstage dabei waren.

Diese Feuerwehr-Grundausbildung vermittelt das Basiswissen, dass jeder Feuerwehranwärter haben muss, um bei Übungen und Einsätzen bestehen zu können. Die Ausbildung beinhaltet viele feuerwehrspezifische Themen wie Rechte und Pflichten, Brennen und Löschen, Schutzausrüstung, Technische Hilfeleistung, Fahrzeugkunde, Rettungsgeräte, ABC-Gefahrstoffe, das Verhalten in der Öffentlichkeit, Lösch-einsätze, tragbare Leitern sowie physische und psychische Belastungen. Als Zusatz wurde die Sprechfunker-Qualifikation für den Digitalfunk erworben. Auch ein 16-stündiger Erste Hilfe Lehrgang war für jeden Teilnehmer Pflicht.

Die Abschlussprüfung fand im und am Feuerwehrgerätehaus in Hagenbach statt. Zunächst mussten alle Teilnehmer eine theoretische Prüfung mit 50 Fragen ablegen. Danach folgte dann für jeden Einzelnen die praktische Prüfung, wobei sie vier Aufgaben zu bewältigen hatten. Hierbei waren immer eine Aufgabe aus dem Digitalfunkbereich sowie drei feuerwehrtechnische Aufgaben vorgegeben. So ging es um die Inbetriebnahme eines Unterflurhydranten, Erklärung eines Strahlrohres oder Erste Hilfe anhand der stabilen Seitenlage.

Die verantwortlichen Ausbilder Kreisbrandmeister Michael Wölker und Truppmann-Fachausbilder Dominik Dumpert zusammen mit dem Kommandanten Maximilian Jentsch bezeichneten die Zusammensetzung des Lehrganges als beispielhaft für die gute Arbeit der beteiligten zehn Feuerwehren und deren Zusammenarbeit miteinander. Durch die Vielfalt der Ausbildung und die diversen Örtlichkeiten, konnten die Beteiligten neue Einblicke und Erfahrungen gewinnen. Dies dürfte sich sehr positiv auf zukünftige gemeinsame Übungen und Einsätze auswirken.Mit einem gemeinsamen Mittagessen ging der Lehrgang, dann in gemütlicher Runde zu Ende. red