"Feurige Glaubenstage" in der Jesus-Gemeinde

Jeder Mensch glaubt etwas. Was beinhaltet der Glaube aus biblischer Sicht und was kann er bewirken? Warum ist der Glaube an Jesus Christus so einzigartig und verändert Leben so nachhaltig zum Besseren? Diesen und anderen Fragen gehen die Gastsprecher aus Österreich, die Pastoren Fred und Judy Lambert, anhand der Bibel auf den Grund. Eingeladen sind alle Interessierten in die Hohmannstraße 3. Veranstaltungsbeginn ist am Freitag, 3. Mai, um 19.30 Uhr, Samstag, 4. Mai, um 14 und 17 Uhr und Sonntag, 5. Mai, um 10 und 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. red