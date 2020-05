Feuerzungen im Museum Kirche in Franken

An Pfingsten präsentiert das Museum Kirche in Franken die Installation "Feuerzungen" der Künstlerin Andrea Thema im Museum Kirche in Franken. Das textile Kunstwerk wurde 2019 eigens für die Spitalkirche zum Heiligen Geist in Bad Windsheim geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Fränkischen Freilandmuseums.

Aus der sogenannten Heilig-Geist-Öffnung im Chorgewölbe der spätmittelalterlichen Hallenkirche ergießen sich zwölf in leuchtendem Rot gehaltene, sternförmig angeordnete Stoffbahnen in den Kirchenraum hinab. In Verbindung mit dem natürlichen Lichteinfall durch die Chorfenster beginnt ein leuchtendes Spiel. Die Installation setzt die im biblischen Bericht der Apostelgeschichte geschilderte Metapher der tänzelnden Feuerzungen in eine ansprechende raumgreifende künstlerische Arbeit um.

Liturgische Inszenierungen mit dem "Heilig-Geist-Loch", die auf das Pfingstgeschehen hinweisen, haben eine lange Tradition. red