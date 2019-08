Feuerzauber am Tivoli

Am Wochenende brannte er wieder, der Tivoli bei den Sportfreunden in Holzhausen. Bevor die Tage kürzer werden, stiegen zuerst am Samstagabend und - nach dem Ruhetag am Sonntag - dann am Montagabend die Sommernächte am Holzhäuser Tivoli. An diesem herrlichen Festplatz, unterhalb der Kirche gelegen, hatten sich die Sportfreunde viel Mühe gegeben und brachten das Open-Air-Spektakel dank hervorragender gemeinschaftlicher Organisation über die Bühne.

Eine Attraktion war die besondere Atmosphäre, die das wärmende Feuer schuf. Für Stimmung und Unterhaltung sorgten am Samstag die Gruppe "Bayermän" und am Montag die "Würzbuam", die nicht nur zum Tanz aufforderten, sondern auch das beeindruckende Feuerwerk begleiteten. Dabei wurde der Festplatz hineingetaucht in das glitzernde Licht vieler Raketen. Viele Wunderkerzen in den Händen der Besucher unterstrichen den Zauber des Abends im Königsberger Stadtteil. sn