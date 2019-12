Feuerwerk nicht erlaubt

Wie die Staatliche Kurverwaltung in Bad Brückenau meldet, ist es zum nächsten Jahr verboten, ein Feuerwerk im Ensemble des Schlossparks abzuschießen. "Silvester im Schlosspark-Ensemble ohne Knalleffekt, Denkmal- und Brandschutz, Feinstaubentlastung, Insekten- und Lärmschutz - die Liste an Vorteilen eines Jahreswechsels ohne den traditionellen Knalleffekt, lässt sich leicht fortsetzen", heißt es in der Presseinfo weiter. Im Schlosspark-Ensemble soll das Jahr 2020 ruhig beginnen. Kurverwaltung und Hoteliers seien sich einig: "Ohne ist mehr." Wer sich nicht an das Verbot halte, riskiere das erste "Knöllchen" des Jahres 2020, heißt es abschließend. sek