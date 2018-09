Feuerwerk an den Drums

Im Bildhäuser Hof in Bad Neustadt gibt es am Samstag, 22. September, um 20 Uhr ein besonderes Highlight: Mit ihrem Programm "Groove Symphonies" entfacht das preisgekrönte Percussion Duo "Double Drums" auf über 100 Schlaginstrumenten und Alltagsgegenständen wie Verkehrsschildern ein wahres Rhythmusfeuerwerk.

Mit ihrer locker-sympathischen Art nehmen die beiden Vollblutmusiker die Zuschauer mit in ihren Rhythmuskosmos. Dem magischen Sog ihrer Musik kann man sich auch in China, Südamerika und vielen anderen Ländern, in denen die beiden Groove-Symphoniker ihre Musik präsentierten, nicht entziehen. Alexander Glöggler und Philipp Jungk studierten klassische Percussion an der Hochschule für Musik in München bei Prof. Dr. Peter Sadlo. 2004 absolvierten sie ihr Studium mit dem Meisterklassendiplom und gründeten das Percussion Duo "Double Drums".

Karten gibt es im Vorverkauf unter Tel.: 09771/4053, im Internet unter www.kulturwerkstatt.com und an der Abendkasse. red