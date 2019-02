Feuerwehrzufahrt zugeparkt

Am Mittwochmorgen erhielten die Beamten der Polizeiinspektion in Bad Kissingen die Mitteilung, dass in der Hemmerichstraße ein Kleinwagen die Zufahrt zu einer hauseigenen Tiefgarage und außerdem die Feuerwehrzufahrtszone zugeparkt hat. Da die Feuerwehrzufahrt freigehalten werden muss, wie die Polizei mitteilt, wurde ein Abschleppunternehmen damit beauftragt, das Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Kasernenstraße kostenpflichtig umzusetzen. pol