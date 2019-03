Feuerwehrverband besteht seit 25 Jahren

Der Kreisfeuerwehrverband hält am Samstag, 30. März, um 16 Uhr in der Saaletalhalle in Hammelburg, Am Sportzentrum 10, eine Kreisverbands- und Kommandanten-Dienstversammlung sowie eine Feierstunde zum 25-jährigen Bestehen des Verbandes. Feuerwehrleute und Uniformträger sollen dazu in Dienstkleidung erscheinen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem verbandliche Ehrungen, Informationen zur neuen Unfallverhütungsvorschrift der Feuerwehr und die Vorschau auf 2019. In der Feierstunde wird auf die 25 Jahre zurückgeblickt und es erfolgen einige besondere Ehrungen. Danach lädt der Landkreis zum Abendessen ein. sek