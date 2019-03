Feuerwehrübungen wurden gut besucht

Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Winkels waren zahlreicher Teilnehmer gekommen. Vorsitzender Wilhelm Friedhof begrüßte die Kameraden, darunter eine große Anzahl an Jugendfeuerwehrlern, auch im Namen des Vorstandsteams, das 2018 neu gewählt worden war. Zu den Gästen zählten unter anderem der 3. Bürgermeister Thomas Leiner, einige Vorsitzende der Winkelser Ortsvereine sowie Führungskräfte der Bad Kissinger Feuerwehr.

Wilhelm Friedhof erläuterte die Vereinsaktivitäten der aktiven und passiven Mitglieder.

Ein Brandeinsatz

Kommandant Niklas Rausch berichtete über die Aktivitäten der 35 Feuerwehrdienstleistenden. Diese setzen sich aktuell aus 20 Männern und 15 Frauen zusammen. 2018 wurde die Wehr zu einem Brandeinsatz und drei einsatztechnischen Hilfeleistungen gerufen.

Auch hatte die Wehr fünf freiwillige Tätigkeiten unterstützt, wie zum Beispiel den jährlichen Frühjahrsputz und die Sicherung der Umzüge und Prozessionen im Ort. Es wurden Lehrgänge wie "Leiter einer Feuerwehr", "Gruppenführer" und "Atemschutzgeräteträger" erfolgreich besucht und abgeschlossen.

Lehrgang im Brandcontainer

Für Letztere wurde zusätzlich der Lehrgang in der Brandcontaineranlage angeboten, der von den zwölf ausgebildeten Atemschutzträgern gern angenommen wurde. Besondere Erwähnung fand die Tatsache, dass es in Winkels auch drei Frauen unter den Atemschutzgeräteträgern gibt.

An den 15 Übungen gab es eine gute Beteiligung, den Mitgliedern mit der höchsten Teilnahmequote wurde daher mit einem Präsent dafür gedankt.

Besonders stolz ist man auf die Jugendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr Winkels. Bei den 16 Jugendfeuerwehrlern, darunter acht Mädchen und acht Jungen, wird Gemeinschaft großgeschrieben. Die 25 Übungen wurden so zahlreich besucht, dass man sich auch hier entschied, die Jugendlichen mit der höchsten Übungsbeteiligung mit einer Aufmerksamkeit zu belohnen.

Die Christbaumsammelaktion fand wie gewohnt statt. Von den Spenden kann sich die Jugendfeuerwehr, zur Stärkung ihres Teamgeistes, nun neue Shirts anschaffen. Zudem besuchten die Feuerwehranwärter etliche interessante Veranstaltungen wie den Jugendberufsfeuerwehrtag, den Wissenstest und die Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Bad Kissingen.

Neuaufnahmen

Neu in die Feuerwehr Winkels aufgenommen wurden zwei aktive und zwei passive Mitglieder sowie sechs Mitglieder in der Jugendfeuerwehr.

Ehrungen

Ehrungen gab es für 25-jährige Mitgliedschaft (1) und 50-jährige Mitgliedschaft (2) sowie für zehn Jahre (2) und 20 Jahre aktiver Dienst (1).

Der Kassenbericht wurde von Gabriele Hillenbrand vorgetragen, welchen die beiden Kassenprüfer bestätigten und sich für die einwandfreie Kassenführung bedankten. Daraufhin erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Die 1866er-Soldaten-Fußgruppe (Bayerische Infanterie) unter der Leitung von Roland Zwirlein beteiligte sich wieder beim Rakoczy-Umzug. Wie wichtig das Engagement in einer Feuerwehr ist, bekräftigte der 3. Bürgermeister Thomas Leiner in seiner Rede.

Mitstreiter jederzeit willkommen

Die Gruß- und Dankesworte fielen in diesem Jahr ausführlicher aus als gewohnt. Viele nutzen die Gelegenheit, Mitglieder sowie Jugendliche zu ermutigen, weiterhin den freiwilligen Dienst in der Winkelser Wehr zu leisten. Nicht nur in Krisensituationen, sondern auch kleinen alltäglichen Belangen werden freiwillige Helfer jederzeit benötigt, hieß es.

Die Winkelser Feuerwehr freue sich jederzeit über neue Mitglieder und Unterstützer. Wer Lust hat, mehr über die Freiwillige Feuerwehr samt Jugendfeuerwehr zu erfahren, ist zum Maibaumfest am 30. April ab 18 Uhr am Feuerwehrhaus Winkels eingeladen. red