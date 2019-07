Die Freiwillige Feuerwehr von Neuses am Main weist darauf hin, dass am Donnerstag, 1. August, um 19.30 Uhr eine Feuerwehrübung stattfindet. Nachdem auch die Vorbereitungsarbeiten für die Kirchweih anstehen und verschiedene wichtige Themen sowie das Spalierstehen am Samstag besprochen werden müssen, bittet der Vorstand um eine lebhafte Beteiligung. Nach dem offiziellen Teil ist eine gemeinsame Brotzeit in der Alten Schmiede vorgesehen. red