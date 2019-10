Die für morgen, Mittwoch, angesetzte Übung der Freiwilligen Feuerwehr Neuses am Main muss wegen verschiedener Terminüberschneidungen auf Donnerstag, 10. Oktober, verschoben werden. Beginn ist um 18 Uhr. Da Einwinterungsmaßnahmen (Pumpe, Hydranten et cetera) anstehen, wird um zahlreiche Beteiligung gebeten. Anschließend findet eine Terminbesprechung in der Alten Schmiede, verbunden mit einem Imbiss, statt. dr