Feuerwehrsatire am Theaterwochenende

Die Laienspielgruppe Neuenmarkt gastiert auf Einladung der RV Concordia am Samstag, 18., und am Sonntag, 19. Januar, im Jugendhaus in Mainroth. Zur Aufführung kommt die Feuerwehrsatire von Carsten Lögering "Der Grillclub mit dem roten Auto". Darin geht es um die freiwillige Ortsfeuerwehr, die nur noch aus drei Mitgliedern besteht. "Scheißegal" ist die Haltung der Männer, denn jeder Einzelne ist stolz auf seine Wehr. Dass die drei außer Biertrinken und Grillen nichts zustande bekommen, juckt niemanden. Das Lotterleben ist zu Ende, als der Kreisbrandmeister sich der Truppe annimmt und eine Frau zur Kommandantin ernennt. Ein Kulturschock für die Männer. Weitere Frauen treten der Feuerwehr bei und die "alte" Garde muss ihr Können bei einer internen Feuerwehrolympiade unter Beweis stellen. Zwischen den neuen und alten Kameraden beginnt ein ungleicher Geschlechterkampf, der für die Männer zur ernsten Zerreißprobe wird. Die Aufführung am Samstag beginnt um 19.30 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr (Einlass 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen). Karten gibt es im Friseursalon "Cutwoman" (Telefonnummer 09229/9759300). red