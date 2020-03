Feuerwehrnachwuchs beweist Können

Neun Jugendliche der Feuerwehr Hohenhäusling/Steinfeld absolvierten ihr erstes Abzeichen als Grundstein ihrer Feuerwehrlaufbahn. Es nennt sich vielversprechend "Deutsche Flamme Eins".

Zuerst standen die Übung von Knoten - Mastwurf - Zimmermannsschlag in Theorie und Praxis, Rettungsnotruf absetzen und die Einführung in die Feuerwehrtechnik mit und am Feuerwehrauto im Vordergrund. Als Ausbilder waren Jugendwart Simon Stadter und Zweiter Kommandant Alfred Gunzelmann sowie Kommandant Otto Spindler tätig.

Alle Teilnehmer waren mit Engagement und Freude am Werk und dies lohnte sich auch: Zur bestandenen Prüfung durfte man am Ende gratulieren: Jana und Lena Dörfler, Andreas und Laurenz Will, Mario Stark, Jan Pauer, Johann Kohlmann, Marcel Schneider und Leon Betz.

Kreisbrandmeister Wilhelm Eberlein, Kreisbrandinspektor Stefan Düthorn und Kommandant Otto Spindler, die die Prüfung mit abnahmen, lobten den Einsatz der Jugendlichen und freuten sich, dass durch dieses Engagement der Grundstein für die Zukunft der Feuerwehren gelegt wurde, was heutzutage nicht mehr selbstverständlich sei. Nach all den körperlichen und geistigen Anstrengungen hatten alle mächtig Kohldampf: Pizza für alle ...

Gesättigt und mit einem Schmunzeln im Gesicht lautete das einhellige Fazit: "Unser Lampenfieber vor der Prüfung war völlig unnötig." red